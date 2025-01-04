Noël au Temple Protestant Temple de Royan Royan

Noël au Temple Protestant

Temple de Royan 11 rue d’Aunis Royan Charente-Maritime

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-01-04 17:00:00

2025-12-21

Le temple de Royan sera ouvert tous les jours pendant les vacances de Noël

À compter du dimanche 21 décembre de 15h à 17h, visite du temple avec animation. Un chocolat chaud et petits gâteaux seront offerts

Temple de Royan 11 rue d’Aunis Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 65 11 61 epuroyan.presidence@gmail.com

The Royan temple will be open every day during the Christmas vacations

Starting Sunday December 21, from 3pm to 5pm, visit of the temple with animation. Hot chocolate and cakes will be offered

