Noël au village Bourdeaux
Noël au village Bourdeaux samedi 13 décembre 2025.
Noël au village
Le village Bourdeaux Drôme
Au programme de toute la journée marché de Noël, musique, restauration, chants, chasse au trésor, concours de dessin, visite du père Noël.
En soirée balade nocturne, concerts, spectacle
Le village Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 25 45 77 ca@les-echos-de-couspeau.fr
English :
All day long: Christmas market, music, food, carols, treasure hunt, drawing competition, visit from Santa Claus.
In the evening: evening stroll, concerts, show..
German :
Ganztägiges Programm: Weihnachtsmarkt, Musik, Essen und Trinken, Gesang, Schatzsuche, Malwettbewerb, Besuch des Weihnachtsmanns.
Am Abend: Nachtwanderung, Konzerte, Schauspiel
Italiano :
Tutto il giorno: mercatino di Natale, musica, cibo, canti, caccia al tesoro, concorso di disegno, visita di Babbo Natale.
La sera: passeggiata notturna, concerti, spettacoli..
Espanol :
Durante todo el día: mercado navideño, música, comida, villancicos, búsqueda del tesoro, concurso de dibujo, visita de Papá Noel.
Por la noche: paseo nocturno, conciertos, espectáculo..
