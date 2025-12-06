Noël au village Métiers d’Art Turquant
Noël au village Métiers d’Art Turquant samedi 6 décembre 2025.
Noël au village Métiers d’Art
Turquant Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 12:00:00
fin : 2025-12-06 21:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Un marché d’artisans et commerçants avec restauration sur place vous est proposé.
Noël au village Métiers d’art de Turquant, c’est
– Près de 30 exposants
– Des chants lyriques
– La visite du Castel Troglo illuminé
– La lecture de contes pour enfants
– Des photos avec le Père Noël
– Une déambulation lumineuse
– Du maquillage pour les enfants
– Les stands de restauration
– Du vin chaud et de la soupe d’orties
– Bien évidemment, les artisans du village
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 6 décembre 2025 de 12h à 21h. .
Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire turquenvie@gmail.com
English :
An artisans’ and traders’ market with on-site catering.
German :
Es wird Ihnen ein Markt von Handwerkern und Händlern mit Verpflegung vor Ort angeboten.
Italiano :
Un mercato di artigiani e commercianti con ristorazione in loco.
Espanol :
Mercado de artesanos y comerciantes con restauración in situ.
