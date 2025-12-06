Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Noël au village Métiers d’Art Turquant samedi 6 décembre 2025.

Turquant Maine-et-Loire

Début : 2025-12-06 12:00:00
fin : 2025-12-06 21:00:00

2025-12-06

Un marché d’artisans et commerçants avec restauration sur place vous est proposé.
Noël au village Métiers d’art de Turquant, c’est

– Près de 30 exposants
– Des chants lyriques
– La visite du Castel Troglo illuminé
– La lecture de contes pour enfants
– Des photos avec le Père Noël
– Une déambulation lumineuse
– Du maquillage pour les enfants
– Les stands de restauration
– Du vin chaud et de la soupe d’orties
– Bien évidemment, les artisans du village

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 6 décembre 2025 de 12h à 21h.   .

Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire   turquenvie@gmail.com

English :

An artisans’ and traders’ market with on-site catering.

German :

Es wird Ihnen ein Markt von Handwerkern und Händlern mit Verpflegung vor Ort angeboten.

Italiano :

Un mercato di artigiani e commercianti con ristorazione in loco.

Espanol :

Mercado de artesanos y comerciantes con restauración in situ.

