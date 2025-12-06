Noël au village Métiers d’Art

Turquant Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 12:00:00

fin : 2025-12-06 21:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Un marché d’artisans et commerçants avec restauration sur place vous est proposé.

Noël au village Métiers d’art de Turquant, c’est

– Près de 30 exposants

– Des chants lyriques

– La visite du Castel Troglo illuminé

– La lecture de contes pour enfants

– Des photos avec le Père Noël

– Une déambulation lumineuse

– Du maquillage pour les enfants

– Les stands de restauration

– Du vin chaud et de la soupe d’orties

– Bien évidemment, les artisans du village

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 6 décembre 2025 de 12h à 21h. .

Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire turquenvie@gmail.com

English :

An artisans’ and traders’ market with on-site catering.

German :

Es wird Ihnen ein Markt von Handwerkern und Händlern mit Verpflegung vor Ort angeboten.

Italiano :

Un mercato di artigiani e commercianti con ristorazione in loco.

Espanol :

Mercado de artesanos y comerciantes con restauración in situ.

