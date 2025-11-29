Noël au village Vendenheim
Noël au village Vendenheim samedi 29 novembre 2025.
Noël au village
14 rue Holweg Vendenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2025-11-29
fin : 2025-12-24
2025-11-29
Vivez la magie de Noël à Vendenheim.
Au programme un marché de l’Avent, le dernier week-end de novembre, mais aussi une foule d’ateliers créatifs, des concerts et spectacles féeriques, et des surprises pour petits et grands ! 0 .
14 rue Holweg Vendenheim 67550 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 69 40 20
