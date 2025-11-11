Noël au ZooParc de Beauval

Saint-Aignan Loir-et-Cher

Début : 2025-11-11 09:00:00

fin : 2026-01-04

2025-11-11

Illuminations de Noël au ZooParc de Beauval, un rendez-vous éblouissant et féerique !

Noël au ZooParc de Beauval. Des illuminations enchanteresses. Le ZooParc de Beauval se pare de mille feux pour le plaisir des yeux ! Parcourez les allées lumineuses pour partir à la rencontre des animaux dans une ambiance nocturne inédite, faites une pause gourmande dans l’un de nos points de restauration décorés, admirez les façades de nos hôtels qui se détachent dans la nuit noire, montez dans le Nuage de Beauval pour un survol du parc illuminé… c’est magique ! 40 .

Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 75 50 00

Christmas lights at Beauval ZooPark, a dazzling and magical event!

Weihnachtsbeleuchtung im ZooParc de Beauval, ein blendender und märchenhafter Termin!

Luci di Natale allo ZooParc di Beauval, un evento abbagliante e magico!

Luces de Navidad en el ZooParc de Beauval, ¡un acontecimiento deslumbrante y mágico!

