Noël Autour du four Rue du Haut Village Saint-Michel-le-Cloucq

Rue du Haut Village La Meilleraie Saint-Michel-le-Cloucq Vendée
Début : 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Véritable brioche de Noël cuite au feu de bois à emporter
Les boulangers de l’association le Cloucq Michelais reprennent du service pour produire la véritable brioche de Noël cuite au feu de bois.
Vin chaud, préfou et potage à consommer sur place ou à emporter.
Venez déguster notre brioche de Noël à emporter commande indispensable
Bon de commande sur:
Facebook le cloucq michelais
lecloucqmichelais@yahoo.com
Organisé par le Cloucq Michelais .
Rue du Haut Village La Meilleraie Saint-Michel-le-Cloucq 85200 Vendée Pays de la Loire lecloucqmichelais@yahoo.com
English :
Real wood-fired Christmas brioche to go
German :
Echte, im Holzofen gebackene Weihnachtsbrioche zum Mitnehmen
Italiano :
Autentica brioche natalizia cotta a legna da asporto
Espanol :
Auténtico brioche de Navidad al horno de leña para llevar
