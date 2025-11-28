Noël Autour du four Rue du Haut Village Saint-Michel-le-Cloucq

Noël Autour du four

Rue du Haut Village La Meilleraie Saint-Michel-le-Cloucq Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Véritable brioche de Noël cuite au feu de bois à emporter

Les boulangers de l’association le Cloucq Michelais reprennent du service pour produire la véritable brioche de Noël cuite au feu de bois.

Vin chaud, préfou et potage à consommer sur place ou à emporter.

Venez déguster notre brioche de Noël à emporter commande indispensable

Bon de commande sur:

Facebook le cloucq michelais

lecloucqmichelais@yahoo.com

Organisé par le Cloucq Michelais .

Rue du Haut Village La Meilleraie Saint-Michel-le-Cloucq 85200 Vendée Pays de la Loire lecloucqmichelais@yahoo.com

English :

Real wood-fired Christmas brioche to go

German :

Echte, im Holzofen gebackene Weihnachtsbrioche zum Mitnehmen

Italiano :

Autentica brioche natalizia cotta a legna da asporto

Espanol :

Auténtico brioche de Navidad al horno de leña para llevar

L’événement Noël Autour du four Saint-Michel-le-Cloucq a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin