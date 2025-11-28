Noël Autour du four Rue du Haut Village Saint-Michel-le-Cloucq

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Noël Autour du four

Rue du Haut Village La Meilleraie Saint-Michel-le-Cloucq Vendée

Début : 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28

Date(s) :
2025-11-28

Véritable brioche de Noël cuite au feu de bois à emporter
Les boulangers de l’association le Cloucq Michelais reprennent du service pour produire la véritable brioche de Noël cuite au feu de bois.
Vin chaud, préfou et potage à consommer sur place ou à emporter.
Venez déguster notre brioche de Noël à emporter commande indispensable
Bon de commande sur:
Facebook le cloucq michelais
lecloucqmichelais@yahoo.com

Organisé par le Cloucq Michelais   .

English :

Real wood-fired Christmas brioche to go

German :

Echte, im Holzofen gebackene Weihnachtsbrioche zum Mitnehmen

Italiano :

Autentica brioche natalizia cotta a legna da asporto

Espanol :

Auténtico brioche de Navidad al horno de leña para llevar

