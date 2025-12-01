Noël autour du monde Gare de Guiscriff Guiscriff

Noël autour du monde

Gare de Guiscriff 117 Rue de la Gare Guiscriff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Quand les bougies s’allument et que les premières notes résonnent, la magie de Noël s’installe… Venez vivre un moment magique avec le musicien Yvain Delahousse, qui vous embarque pour un voyage musical autour du monde pour petits et grands. Ce concert célèbre l’esprit de Noël sous toutes ses formes la joie, le partage et la paix. Sur réservation. Au programme musiques classiques & folk pause gourmande, boissons et vin chaud et à 16h musiques de Noël… juste avant l’arrivée du Père Noël. Venez fêter Noël à la gare de Guiscriff, un moment de bonheur simple, en musique et en lumière. .

Gare de Guiscriff 117 Rue de la Gare Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 15 80

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Noël autour du monde Guiscriff a été mis à jour le 2025-11-20 par ADT 56