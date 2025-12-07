Noël Autrement, le marché de Noël de l’Esvière Angers
2 rue de l’Esvière Angers Maine-et-Loire
Début : 2025-12-07 11:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Cette année, l’Esvière fête Noël Autrement !Une journée conviviale, créative et chaleureuse, ouverte à tous et entièrement gratuite. Stands de créateurs locaux, douceurs de saison, vin chaud, ateliers ludiques… .
2 rue de l’Esvière Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 33 64 site.esviere@fondacio.fr
