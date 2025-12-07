Noël aux Archives Archives de la Charente Angoulême

Noël aux Archives

Archives de la Charente 24 avenue Gambetta Angoulême Charente

Début : 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Le Département de la Charente, avec les Archives départementales, organisent une vente solidaire avec d’anciens ouvrages issus de la bibliothèque patrimoniale et plus de 1 500 cartes postales à dénicher.

+33 5 16 09 50 11

The Département de la Charente, in conjunction with the Archives départementales, is organizing a solidarity sale, with old books from the heritage library and over 1,500 postcards up for grabs.

L’événement Noël aux Archives Angoulême a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême