Noël aux Archives Archives de la Charente Angoulême
Noël aux Archives Archives de la Charente Angoulême dimanche 7 décembre 2025.
Noël aux Archives
Archives de la Charente 24 avenue Gambetta Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Le Département de la Charente, avec les Archives départementales, organisent une vente solidaire avec d’anciens ouvrages issus de la bibliothèque patrimoniale et plus de 1 500 cartes postales à dénicher.
.
Archives de la Charente 24 avenue Gambetta Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 11
English :
The Département de la Charente, in conjunction with the Archives départementales, is organizing a solidarity sale, with old books from the heritage library and over 1,500 postcards up for grabs.
L’événement Noël aux Archives Angoulême a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême