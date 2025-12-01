Noël aux ateliers

Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Les artisans d’’Art de Jugon vous invitent pour la 1ère édition d’un évènement de Noël pas comme

les autres!

4 ateliers d’artisans d’Art ouvrent leurs portent et accueillent des invités.

La Galerie d’Art Jugonaise ainsi que la boutique d’artisans se joignent également à l’évènement.

Une trentaines d’artisans à découvrir au fil des 6 lieux de Jugon.

Un événement alliant flânerie dans la jolie ville de Jugon et découvertes de la magie des ateliers d’art.

Les Artisans d’Art investissent la ville et rendent ludique votre parcours avec un jeu de piste avec des flèches dans les rues.

Un évènement également sous le signe de la convivialité avec un concert au chapeau le samedi 13 décembre à 20h. .

Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Noël aux ateliers Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor