Noël aux Bois d’Anjou à Saint-Georges-du-Bois Saint-Georges-du-Bois Les Bois d’Anjou samedi 13 décembre 2025.
Saint-Georges-du-Bois Rue de Saint Sicot Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
2025-12-13
Venez flâner dans les allées du marché de Noël, compléter vos cadeaux et profiter des animations chorale, spectacle pour les enfants, jongleur et feu d’artifice !
Boissons chaudes et petite restauration sur place.
Animations gratuites .
Saint-Georges-du-Bois Rue de Saint Sicot Les Bois d’Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 54 73 95 accueil.fontaine@boisdanjou.fr
