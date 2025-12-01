Noël aux Bois d’Anjou à Saint-Georges-du-Bois Saint-Georges-du-Bois Les Bois d’Anjou

Saint-Georges-du-Bois Rue de Saint Sicot Les Bois d'Anjou Maine-et-Loire

13 décembre 2025, 15:00:00

20:00:00

2025-12-13

Noël aux Bois d’Anjou à Brion

Venez flâner dans les allées du marché de Noël, compléter vos cadeaux et profiter des animations chorale, spectacle pour les enfants, jongleur et feu d’artifice !

Boissons chaudes et petite restauration sur place.

Animations gratuites .

Saint-Georges-du-Bois Rue de Saint Sicot Les Bois d'Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 54 73 95 accueil.fontaine@boisdanjou.fr

English :

Christmas at the Bois d’Anjou in Brion

German :

Weihnachten im Bois d’Anjou in Brion

Italiano :

Natale al Bois d’Anjou di Brion

Espanol :

Navidad en el Bois d’Anjou de Brion

