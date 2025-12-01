Noël aux cabanes Quai Raoul Coulon Saint-Trojan-les-Bains

Noël aux cabanes

Quai Raoul Coulon Port de Saint-Trojan Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 11:00:00

fin : 2025-12-23 17:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Nos artistes et créateurs vous invitent à découvrir leurs univers… Idées cadeaux garanties pour vos achats de fin d’année !

Peinture, céramique, vêtements marins, produits du terroir, fleurs séchées, tissage, paniers, bijoux, savons…

.

Quai Raoul Coulon Port de Saint-Trojan Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr

English :

Our artists and designers invite you to discover their world? Gift ideas guaranteed for your end-of-year shopping!

Painting, ceramics, marine clothing, local produce, dried flowers, weaving, baskets, jewelry, soaps?

L’événement Noël aux cabanes Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes