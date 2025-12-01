Noël aux cabanes Quai Raoul Coulon Saint-Trojan-les-Bains
Noël aux cabanes Quai Raoul Coulon Saint-Trojan-les-Bains samedi 20 décembre 2025.
Noël aux cabanes
Quai Raoul Coulon Port de Saint-Trojan Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-23 17:00:00
2025-12-20
Nos artistes et créateurs vous invitent à découvrir leurs univers… Idées cadeaux garanties pour vos achats de fin d’année !
Peinture, céramique, vêtements marins, produits du terroir, fleurs séchées, tissage, paniers, bijoux, savons…
Quai Raoul Coulon Port de Saint-Trojan Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr
English :
Our artists and designers invite you to discover their world? Gift ideas guaranteed for your end-of-year shopping!
Painting, ceramics, marine clothing, local produce, dried flowers, weaving, baskets, jewelry, soaps?
L’événement Noël aux cabanes Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes