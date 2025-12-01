Noël aux Caves Monmousseau à Montrichard Montrichard Val de Cher

Noël aux Caves Monmousseau à Montrichard

Préparez Noël les 13 et 20 décembre aux Caves de Monmousseau à Montrichard. Un événement gourmand conjuguant gastronomie et vin sur le thème de Noël.

La grande maison ligérienne invite à préparer les fêtes de fin d’année lors de samedi festif où vous pourrez déguster ses différentes gammes de fines bulles mais aussi découvrir une sélection de produits du terroir choisis chez des artisans locaux. Dégustation et Offres promotionnelles sur toutes nos cuvées du 13 au 20 décembre 13 décembre saveurs et savoir faire de nos terroirs, mise en avant de produits et producteurs locaux miel, épices-20 décembre Petit Marché des créateurs locaux peinture, illustration, jouets en bois, couture/créations d’accessoires, poterie, bijoux visite guidée à 10h30 Balade contée dans nos caves à 15h avec Jean François Talon dédicace du Guide 111 lieux en Loir et Cher de Candy Pastré de 14h à 16 h 0 .

Montrichard Val de Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 32 35 15 caves@monmousseau.com

Get ready for Christmas on December 13 and 20 at the Caves de Monmousseau in Montrichard. A gourmet event combining food and wine on the theme of Christmas.

