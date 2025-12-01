Noël aux chandelles Dépendance du Château de Lanloup Lanloup

Noël aux chandelles

Dépendance du Château de Lanloup 1 Lieu-dit Kervad Lanloup Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20 22:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Veillee contes au coin du feu. Dans la salle d une dépendance du château , plongez dans l’ambiance intemporelle des veillées du temps de Noël ! Le feu crépite. C’est l’heure de la veillée. Des gourmandises attendent sur la longue table. Près de la cheminée, la conteuse captive son auditoire. Grands et petits, entrez dans la magie simple des Noëls d’antan, entre contes et chants anciens. .

Dépendance du Château de Lanloup 1 Lieu-dit Kervad Lanloup 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 24 95 57 33

English :

L’événement Noël aux chandelles Lanloup a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol