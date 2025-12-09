Noël aux Communs 2025 Lieu-dit Bois Dernier Cormatin

Noël aux Communs 2025

Lieu-dit Bois Dernier Les Communs Cormatin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Pour que cette fin d’année soit vibrante venez aux Communs ,admirez les couleurs des terres vernissées de Louise Defente !

Louise réalise une vaisselle joyeuse aux inspirations végétales laissant sa palette de couleurs aller au gré des jours .

La forme de la pièce induit souvent le décor qu’elle compose pinceau en main !

Elle travaille selon les jours ou les saisons en fonction de son ressenti.

Ses décors prennent vie sur la poterie sans qu’elles ne les aie vraiment conscientisés.

Elle dit : C’est très naturel, comme quelque chose qui jaillit du cœur et des mains!

L’exposition de fin d’année est aussi la belle occasion de découvrir les dernières créations, tout juste défournées, des 10 membres de l’équipe !

Venez nombreux du 9 au 31 décembre de 10h à 18h aux Communs ! .

Lieu-dit Bois Dernier Les Communs Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 98 94 lescommuns-ceramique@gmail.com

