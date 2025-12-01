Noël aux Grandes-Orgues Église de l’Immaculée Conception Elbeuf
L’association Les Amis des Orgues d’Elbeuf a le plaisir d’annoncer un récital d’orgue le vendredi 12 décembre 2025 à 20h30, à l’église de l’Immaculée Conception d’Elbeuf.
Par les organistes de l’association et leurs invités
Entrée libre Participation aux frais
Eglise chauffée .
Église de l’Immaculée Conception Place de la Liberté Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie orgues.elbeuf@free.fr
