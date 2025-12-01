Noël aux Grandes-Orgues Église de l’Immaculée Conception Elbeuf

Noël aux Grandes-Orgues

Église de l’Immaculée Conception Place de la Liberté Elbeuf Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

L’association Les Amis des Orgues d’Elbeuf a le plaisir d’annoncer un récital d’orgue le vendredi 12 décembre 2025 à 20h30, à l’église de l’Immaculée Conception d’Elbeuf.

Par les organistes de l’association et leurs invités

Entrée libre Participation aux frais

Eglise chauffée .

Église de l’Immaculée Conception Place de la Liberté Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie orgues.elbeuf@free.fr

English : Noël aux Grandes-Orgues

L’événement Noël aux Grandes-Orgues Elbeuf a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de tourisme Rouen tourisme