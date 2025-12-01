Noël aux Houches Les Houches

Noël aux Houches

Place du village Les Houches Haute-Savoie

Début : 2025-12-20 17:30:00

fin : 2025-12-22 19:30:00

2025-12-20

Spectacles et animations sur la place du village des Houches autour des chalets de Noël tenus par les associations des Houches afin de vous régaler autour de boissons chaudes, et de produits sucrés/salés.

Place du village Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com

English :

Shows and entertainment in the village square of Les Houches, around the Christmas chalets run by Les Houches associations, where you can enjoy hot drinks and sweet and savoury products.

German :

Aufführungen und Animationen auf dem Dorfplatz von Les Houches rund um die Weihnachtshütten, die von den Vereinen von Les Houches betrieben werden, um Sie mit heißen Getränken und süßen/salzigen Produkten zu verwöhnen.

Italiano :

Spettacoli e animazioni nella piazza del villaggio di Les Houches intorno agli chalet di Natale gestiti dalle associazioni di Les Houches, dove si possono gustare bevande calde e prodotti dolci e salati.

Espanol :

Espectáculos y animaciones en la plaza del pueblo de Les Houches en torno a los chalets de Navidad gestionados por las asociaciones de Les Houches, donde podrá degustar bebidas calientes y productos dulces y salados.

