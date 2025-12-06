NOËL AUX JACOBINS COUVENT DES JACOBINS Toulouse

NOËL AUX JACOBINS

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06

Le Couvent des Jacobins de Toulouse se transforme pour un week-end féérique et musical à l’occasion de Noël !

Pendant 2 jours, venez découvrir un programme riche et varié concerts de musique classique et traditionnelle de Noël, performances de chœurs ainsi que des activités culturelles et festives pour toute la famille ! Situé au cœur de Toulouse, ce lieu historique offre un cadre exceptionnel pour célébrer la magie de Noël, entre architecture gothique et ambiance chaleureuse. Vous pouvez également admirer le sapin de Noël décoré et profiter des concerts dans une ambiance résolument festive.

Programmation détaillée

Samedi 6 décembre

11h-11h30 Chœur du conservatoire (7–9 ans)

11h30-12h Visite guidée La magie de Noël (réfectoire)

12h-13h Chœur grégorien

15h-15h30 Chœur traditionnel occitan

15h30-16h Visite guidée La magie de Noël (réfectoire)

16h-16h30 Chœur traditionnel occitan

16h Visite guidée La magie de Noël

16h30 Visite guidée La magie de Noël (réfectoire)

Dimanche 7 décembre

11h Visite guidée La magie de Noël (réfectoire)

11h30 Mini-concert du quatuor de saxophones

14h30 Mini-concert du quatuor de saxophones

15h-15h30 Visite guidée La magie de Noël (réfectoire)

15h30-16h Mini-concert du quatuor de saxophones

16h-16h30 Visite guidée La magie de Noël (réfectoire)

16h Visite guidée La magie de Noël

17h Mini-concert du quatuor de saxophones

Cet événement unique allie patrimoine, culture et festivités, et vous invite à se plonger dans l’atmosphère féérique de Noël. Que vous soyez passionné de musique, amateur de traditions ou simplement à la recherche d’un moment magique à vivre en famille, ce week-end aux Jacobins promet une immersion anticipée dans l’esprit de Noël. 3 .

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 23 81 publics.jacobins@mairie-toulouse.fr

English :

Toulouse?s Couvent des Jacobins is transformed for a magical, musical Christmas weekend!

German :

Das Couvent des Jacobins in Toulouse verwandelt sich für ein märchenhaftes und musikalisches Weihnachtswochenende!

Italiano :

Il Couvent des Jacobins di Tolosa si trasforma per un magico weekend musicale questo Natale!

Espanol :

El Couvent des Jacobins de Toulouse se transforma para un fin de semana mágico y musical esta Navidad

