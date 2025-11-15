Noël aux Jardins de Gaïa Wittisheim

Noël aux Jardins de Gaïa

6 rue de l’Ecluse Wittisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 20:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Petits marchés d’artisans et producteurs locaux. Découverte de l’entreprise.

Entrez dans la magie notre Marché de Noël ouvre la saison aux Jardins de Gaïa, en Centre-Alsace ! Ouvrons la saison de Noël ensemble, avec le 1er Marché de Noël de l’année, local, bio et solidaire, organisé par Les Jardins de Gaïa (4ème édition ). Entre vins chauds, thés, tisanes de Noël, autres douceurs et instants enchantés, plongez dans l’ambiance festive !

Au programme tout ce qu’on adore à Noël, version locale et responsable

Vin chaud & épices de Noël bio Thés, tisanes et mocktail de Noël à savourer bien au chaud

Foodtrucks bio (burgers, spaetzle, cuisine gourmande + option sans gluten) Crêpes, marrons chauds & douceurs de saison

Artisans & producteurs locaux idées cadeaux, déco, illustrations, jouets etc.

Animations pour les enfants balades à poney, maquillage de Noël, contes & lectures.

— un moment enchanté à partager avec toute la famille. .

6 rue de l’Ecluse Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 56 20 13 marie.castella@jardinsdegaia.com

English :

Small markets of local artisans and producers. Discovery of the company.

German :

Kleine Märkte mit lokalen Handwerkern und Erzeugern. Entdeckung des Unternehmens.

Italiano :

Piccoli mercati di artigiani e produttori locali. Scoperta dell’azienda.

Espanol :

Pequeños mercados de artesanos y productores locales. Descubrimiento de la empresa.

