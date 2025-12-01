Noël aux lampions Belfort
Noël aux lampions Belfort samedi 20 décembre 2025.
Territoire de Belfort
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Début : 2025-12-20 16:45:00
2025-12-20
Revivez les traditions de Noël. Pour que la magie soit totale, des lampions multicolores accompagneront vos pas tout au long du parcours.
A partir de 8 ans (merci de respecter la consigne d’âge). Prévoir chaussures et vêtements adaptés.
Visite non remboursable, non échangeable. .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90 accueil@belfort-tourisme.com
