Noël aux musées à Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne

La magie de Noël s’empare des musées de la ville qui prennent un air de fête et redoublent d’imagination pour célébrer cette période de l’année. A travers un programme d’expositions, de visites et d’ateliers accessibles dès la petite enfance, ils vous invitent à vous attarder pour découvrir leurs collections dans une atmosphère inhabituelle.

Ainsi, à côté des visites classiques, pourrez-vous, au gré de vos envies, créer vos décorations de Noël en vous inspirant des oeuvres présentées ou écrire un conte de Noël au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer. Vous avez envie de fantaisie ? Venez explorer le musée en famille avec vos plus beaux pulls de Noël ! Et que diriez-vous de déguster un bon chocolat chaud en profitant d’un moment musical ? Vous pourrez aussi plonger dans une ambiance chaleureuse et féérique avec des chants de Noël ou laisser libre cours à votre créativité en réalisant votre propre papillon au musée des Papillons. Et faire bien d’autres choses encore, même rencontrer le Père Noël !

Et comme Noël est la période des cadeaux, le musée des Beaux-Arts Antoine-Lécuyer vous en fait un en vous présentant, jusque fin décembre, une oeuvre inédite, spécialement sortie de ses réserves une toile du peintre Jules-Emile Zingg intitulée Neige aux fortifs.

Certains spectacles, animations et visites sont sur réservation prenez connaissance du programme.

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

English :

The magic of Christmas is taking hold of the city?s museums, which are redoubling their imagination to celebrate this time of year. Through a program of exhibitions, tours and workshops accessible to young children, they invite you to linger and discover their collections in an unusual atmosphere.

So, alongside the classic tours, you can create your own Christmas decorations inspired by the works on display, or write a Christmas story at the Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer. In the mood for fantasy? Come and explore the museum as a family, wearing your best Christmas sweaters! And what about sipping hot chocolate and listening to live music? You can also immerse yourself in a warm and magical atmosphere with Christmas carols, or give free rein to your creativity by making your own butterfly at the Butterfly Museum. And there’s so much more you can do, including meeting Santa Claus!

And since Christmas is a time for gifts, the Musée des Beaux-Arts Antoine-Lécuyer is giving you one, with a brand-new painting by painter Jules-Emile Zingg entitled Neige aux fortifs, on display until the end of December.

Certain shows, events and tours are subject to booking: see the program.

German :

Die Museen der Stadt werden von der Magie der Weihnacht erfasst und sind in festlicher Stimmung, um diese Zeit des Jahres zu feiern. Mit einem Programm aus Ausstellungen, Führungen und Workshops, die schon für Kinder zugänglich sind, laden sie Sie zum Verweilen ein, um ihre Sammlungen in einer ungewöhnlichen Atmosphäre zu entdecken.

So können Sie neben den klassischen Führungen nach Lust und Laune Weihnachtsdekorationen basteln, sich von den ausgestellten Werken inspirieren lassen oder im Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer eine Weihnachtsgeschichte schreiben. Haben Sie Lust auf Fantasie? Erkunden Sie das Museum mit der ganzen Familie in Ihren schönsten Weihnachtspullovern! Und wie wäre es mit einer heißen Schokolade bei musikalischer Unterhaltung? Sie können auch in eine warme und märchenhafte Atmosphäre mit Weihnachtsliedern eintauchen oder Ihrer Kreativität freien Lauf lassen, indem Sie im Schmetterlingsmuseum Ihren eigenen Schmetterling basteln. Und es gibt noch viel mehr zu tun, sogar den Weihnachtsmann zu treffen!

Und da Weihnachten die Zeit der Geschenke ist, macht Ihnen das Musée des Beaux-Arts Antoine-Lécuyer ein Geschenk, indem es Ihnen bis Ende Dezember ein unveröffentlichtes Werk aus seinen Beständen präsentiert: ein Gemälde des Malers Jules-Emile Zingg mit dem Titel Neige aux fortifs (Schnee in den Festungen).

Für bestimmte Aufführungen, Animationen und Besichtigungen ist eine Reservierung erforderlich: Beachten Sie das Programm.

Italiano :

La magia del Natale si impossessa dei musei della città, che assumono un’aria di festa e raddoppiano la loro immaginazione per celebrare questo periodo dell’anno. Con un programma di mostre, visite e laboratori aperti ai bambini di tutte le età, vi invitano a soffermarvi a scoprire le loro collezioni in un’atmosfera insolita.

Oltre alle tradizionali visite guidate, al Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer potrete creare le vostre decorazioni natalizie ispirandovi alle opere esposte o scrivere una storia di Natale. Avete voglia di fantasia? Venite a esplorare il museo in famiglia, indossando i vostri migliori maglioni natalizi! E che ne dite di sorseggiare una cioccolata calda e ascoltare musica dal vivo? Potrete anche immergervi in un’atmosfera calda e magica con i canti natalizi, o dare libero sfogo alla vostra creatività realizzando la vostra farfalla al Museo delle Farfalle. E c’è molto altro ancora, compreso l’incontro con Babbo Natale!

E poiché Natale è tempo di regali, il Musée des Beaux-Arts Antoine-Lécuyer ve ne fa uno, con una nuovissima opera in mostra fino alla fine di dicembre: una tela del pittore Jules-Emile Zingg intitolata Neige aux fortifs (Neve alle fortificazioni).

Alcuni spettacoli, eventi e visite guidate devono essere prenotati in anticipo: consultare il programma.

Espanol :

La magia de la Navidad se apodera de los museos de la ciudad, que adoptan un aire festivo y redoblan su imaginación para celebrar esta época del año. Con un programa de exposiciones, visitas y talleres abiertos a niños de todas las edades, le invitan a detenerse y descubrir sus colecciones en un ambiente insólito.

Además de las visitas tradicionales, en el Museo de Bellas Artes Antoine Lécuyer podrá crear sus propios adornos navideños inspirándose en las obras expuestas o escribir un cuento de Navidad. ¿Tiene ganas de fantasía? Venga a descubrir el museo en familia, con sus mejores jerseys navideños ¿Y si tomamos chocolate caliente y escuchamos música en directo? También puede sumergirse en un ambiente cálido y mágico con villancicos, o dar rienda suelta a su creatividad creando su propia mariposa en el Museo de las Mariposas. Y hay mucho más, ¡incluso conocer a Papá Noel!

Y como la Navidad es tiempo de regalos, el Museo de Bellas Artes Antoine-Lécuyer le obsequia con una obra inédita expuesta hasta finales de diciembre: un lienzo del pintor Jules-Emile Zingg titulado Neige aux fortifs (Nieve en las fortificaciones).

Algunos espectáculos, actos y visitas deben reservarse con antelación: consulte el programa.

