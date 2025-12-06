NOËL AUX PÉNITENTS

72 Rue Henri de Bornier Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Date(s) 21 décembre 2025 à partir de 16h30

Emplacement Les Pénitents de Lunel

Gratuit Ouvert à tous et toutes

L’association de la Paroisse Saint-Philippe du Vidourle organise à l’occasion des fêtes de fin d’année le dimanche 21 décembre leur rendez-vous de Noël. Une occasion pour les bénévoles de faire connaître les Pénitents au public et de continuer à récolter des fonds pour terminer les travaux de rénovation entrepris.

Au programme vente de crêpes gourmandes, tombola, vente de biscuits et de vins de Noël, visite de la chapelle…

La Mélodie de Noël est un spectacle à destination des enfants de 3 à 10 ans. A la fois participatif et vivant, le spectacle permettra de découvrir ou re-découvrir l’histoire de la naissance la plus connue au monde… !

Un chocolat chaud vous sera offert pour votre venue ! .

72 Rue Henri de Bornier Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 00

English :

Date(s): December 21, 2025 ? from 4:30pm

Location: Les Pénitents de Lunel

Free admission ? Open to all

L’événement NOËL AUX PÉNITENTS Lunel a été mis à jour le 2025-12-04 par 34 OT PAYS DE LUNEL