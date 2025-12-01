Noël aux Quatre-Moulins Quartier des Quatre-Moulins Brest

Noël aux Quatre-Moulins

Quartier des Quatre-Moulins Centre social de Kerangoff Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Cette année, un voyage à travers le monde! Ateliers, maquillage, calèche et gourmandises ainsi qu’un marché de Noël des APE des écoles du quartier seront là pour vous accueillir.

La compagnie La Ronde bleue vous proposera sa bulle musicale à 11h, 14h et 15h puis DJ Glaouch sera aux platines à 17h pour vous faire danser !

Informations pratiques

Horaires 10h à 12h puis de 14h à 18h30

Centre social de Kerangoff .

Quartier des Quatre-Moulins Centre social de Kerangoff Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80

English : Noël aux Quatre-Moulins

L’événement Noël aux Quatre-Moulins Brest a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue