Noël aux Vignobles Jourdain Lye

Noël aux Vignobles Jourdain

Route de Lucioux Lye Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Noël aux Vignobles Jourdain , qui aura lieu le samedi 13 décembre au chai, et qui mettra à l’honneur une ambiance familiale, chaleureuse… et deux lutins un peu particuliers Ampélou et Perline, revenus au domaine pour une mission confiée par le Père Noël.

9h 19h Dégustations libres dans le chai. Une atmosphère douce, lumineuse et festive pour découvrir les cuvées tout au long de la journée.

14h 17h Ateliers créatifs de Noël (en autonomie) Décorations en bouchons de liège Peinture au vin Initiation au furoshiki (art japonais du pliage) Gratuit Sur réservation.

17h30 Atelier “Vins & Chocolats” un moment sensoriel pour explorer des associations gourmandes. 5 € personne Sur réservation.

18h30 Lecture du conte de Noël. Une histoire originale où Ampélou et Perline prennent vie dans une aventure poétique, pensée pour toute la famille. Gratuit Sur réservation.

19h Apéro dînatoire festif. Planche gourmande & trois verres de dégustation, dans la lumière dorée du chai. 15€ personne -Sur réservation. 5 .

Route de Lucioux Lye 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 41 01 45 contact@vignoblesjourdain.com

English :

On the program: tastings, creative and gourmet workshops, guided tours, a convivial evening with platter dinners… A festive immersion in the heart of the Domaine.

