Noël avant l’heure Champagnole

Centre-ville Champagnole Jura
2025-11-22
2025-12-14
2025-11-22
Les commerçants de l'Union Commerciale offrent 15 000 € de lots à gagner, dont 6 000 € de chèques cadeaux, dans les commerces participants.
Lors de leurs achats, les clients doivent gratter un ticket et si ils gagnent, le lot sera remis directement par le commerçant. Si le ticket est perdant, ils auront une seconde chance au tirage en déposant leurs tickets dans les urnes appropriées permettant de gagner 3000 € de chèques cadeaux.
Tirage au sort le 16 décembre, remise des prix le 18 décembre à 19h30 à la Banque Populaire.
Plus d'informations sur le site de Champa Sympa.
Centre-ville Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté
