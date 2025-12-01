Noël avant Noël Salle des Fêtes Rochesson

Noël avant Noël

Salle des Fêtes 1 Place Marcel Perrin Rochesson Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20 22:00:00

Animation festive avant Noël bar à huîtres, quelques grignotages et boissons animée par L’inspecteur Gozo DJ afro, funk, house, hip- hop !!! ambiance assurée !Tout public

Salle des Fêtes 1 Place Marcel Perrin Rochesson 88120 Vosges Grand Est lesmontsdelutopie@gmail.com

English :

Festive pre-Christmas entertainment: oyster bar, some nibbles and drinks hosted by L’inspecteur Gozo DJ afro, funk, house, hip-hop!!! atmosphere guaranteed!

