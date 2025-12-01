Noël avant Noël Salle des Fêtes Rochesson
Noël avant Noël Salle des Fêtes Rochesson samedi 20 décembre 2025.
Noël avant Noël
Salle des Fêtes 1 Place Marcel Perrin Rochesson Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20 22:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Animation festive avant Noël bar à huîtres, quelques grignotages et boissons animée par L’inspecteur Gozo DJ afro, funk, house, hip- hop !!! ambiance assurée !Tout public
0 .
Salle des Fêtes 1 Place Marcel Perrin Rochesson 88120 Vosges Grand Est lesmontsdelutopie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Festive pre-Christmas entertainment: oyster bar, some nibbles and drinks hosted by L’inspecteur Gozo DJ afro, funk, house, hip-hop!!! atmosphere guaranteed!
L’événement Noël avant Noël Rochesson a été mis à jour le 2025-12-16 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES