Noël avec la FCPE Saint-Julien-en-Born

Noël avec la FCPE

Halle Saint-Julien-en-Born Landes

La FCPE et l’école mettent l’ambiance avec une vente des créations des enfants, du maquillage et des balades en calèche, des gaufres et chocolat chaud pour les plus gourmands et pour les curieux, un invité surprise fera son apparition.

Puis, à 18h30, tout le monde se retrouve à la Grange où Lola et Nini vous présenteront une adaptation du conte Les Musiciens de Brême . Entre musique, histoire et imagination, bienvenue dans l’ancienne lande en plein hiver voici venu les Musiciens du Born .

Réécriture Lola, Nini et Marco Bernard.

Et au menu croque-monsieur party !

Renseignements 06 60 18 00 66. .

