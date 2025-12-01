Noël avec la MPT Ça glisse au pays des pingouins Maison Pour Tous Saint-Romain-de-Colbosc

Noël avec la MPT Ça glisse au pays des pingouins

Maison Pour Tous 4 Avenue du Général de Gaulle Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Comme chaque année, la Mpt Src s’associe avec la Ville de Saint-Romain-de-Colbosc pour vous proposer un programme d’animations de Noël pour tous les âges.

Cette édition 2025 vous plonge dans l’univers des Pingouins et de la banquise et vous donne rendez-vous le Samedi 13 Décembre en Salle des Expositions, devant le Marché de Noël.

Au programme

– Les Ateliers des Lutins

De 10h à 12h puis de 14h30 à 16h30 entrée libre

– Promenade en calèche avec Les Écuries Chantemerle

Tout l’après-midi réservation sur place

– Lecture contée Augustin le Lutin ; lecture théâtralisée

À 10h30 et 11h30 sans réservation (à partir de 15 mois)

– Escape Game familial

Venez aider le Père-Noël à retrouver la clé de son traîneau à temps et lui permettre de réaliser sa tournée de cadeaux ! réservation sur place

– Rencontre avec le Père-Noël

À partir de 17h

– Traditionnelle Agri’ Parade

À 18h30 Par les Jeunes Agriculteurs .

Maison Pour Tous 4 Avenue du Général de Gaulle Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 00 16

English : Noël avec la MPT Ça glisse au pays des pingouins

L’événement Noël avec la MPT Ça glisse au pays des pingouins Saint-Romain-de-Colbosc a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie