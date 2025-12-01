Noël avec la MPT Ça glisse au pays des pingouins Maison Pour Tous Saint-Romain-de-Colbosc
Maison Pour Tous 4 Avenue du Général de Gaulle Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Comme chaque année, la Mpt Src s’associe avec la Ville de Saint-Romain-de-Colbosc pour vous proposer un programme d’animations de Noël pour tous les âges.
Cette édition 2025 vous plonge dans l’univers des Pingouins et de la banquise et vous donne rendez-vous le Samedi 13 Décembre en Salle des Expositions, devant le Marché de Noël.
Au programme
– Les Ateliers des Lutins
De 10h à 12h puis de 14h30 à 16h30 entrée libre
– Promenade en calèche avec Les Écuries Chantemerle
Tout l’après-midi réservation sur place
– Lecture contée Augustin le Lutin ; lecture théâtralisée
À 10h30 et 11h30 sans réservation (à partir de 15 mois)
– Escape Game familial
Venez aider le Père-Noël à retrouver la clé de son traîneau à temps et lui permettre de réaliser sa tournée de cadeaux ! réservation sur place
– Rencontre avec le Père-Noël
À partir de 17h
– Traditionnelle Agri’ Parade
À 18h30 Par les Jeunes Agriculteurs .
