« Noël avec les frères Koalas » Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch mercredi 24 décembre 2025.

« Noël avec les frères Koalas »

Mercredi 24 décembre 2025.

A 10h30. Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch Bouches-du-Rhône

P’tit Ciné « Noël avec les frères Koalas »

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise. Pendant ce temps, leurs amis finalisent les préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera pas sans quelques rebondissements ! Une fête à préparer, un avion à réparer et des amis à sauver ! Tout un programme pour ce conte de Noël !

De 3 à 7 ans. 46 minutes.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 30 bibliotheque@allauch.com

English :

P’tit Ciné « Christmas with the Koala brothers

German :

P’tit Ciné « Weihnachten mit den Koalabrüdern »

Italiano :

P’tit Ciné « Natale con i fratelli Koala

Espanol :

P’tit Ciné « Navidad con los hermanos Koala

