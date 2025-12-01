Noël avec les Lamas des Plaines chemin de la Bretonnière Saint-Jean-de-Galaure
Noël avec les Lamas des Plaines chemin de la Bretonnière Saint-Jean-de-Galaure samedi 20 décembre 2025.
Noël avec les Lamas des Plaines
chemin de la Bretonnière Lamas des plaines Saint-Jean-de-Galaure Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
par adulte supplémentaire
Date :
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-21 12:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Venez vivre une matinée magique en duo parent, grand-parent et enfant.
Conte de Noël + Atelier interactif sur les 5 critères du bien-être animal + Visite et rencontres avec nos les lamas + Collation offerte et surprises à rapporter à la maison.
chemin de la Bretonnière Lamas des plaines Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 38 82 00
English :
Come and enjoy a magical morning with your child, parent or grandparent.
Christmas storytelling + Interactive workshop on the 5 criteria of animal welfare + Visit and meet our llamas + Snacks and surprises to take home.
German :
Erleben Sie einen zauberhaften Vormittag zu zweit als Eltern, Großeltern und Kind.
Weihnachtsgeschichte + Interaktiver Workshop zu den 5 Kriterien des Tierschutzes + Besuch und Begegnungen mit unseren Lamas + Kostenloser Imbiss und Überraschungen zum Mitnehmen nach Hause.
Italiano :
Venite a trascorrere una mattinata magica con genitori, nonni e bambini.
Racconto di Natale + Laboratorio interattivo sui 5 criteri del benessere animale + Visita e incontro con i nostri lama + Merenda e sorprese in omaggio da portare a casa.
Espanol :
Ven a disfrutar de una mañana mágica con padres, abuelos y niños.
Cuento de Navidad + Taller interactivo sobre los 5 criterios de bienestar animal + Visita y encuentro con nuestras llamas + Merienda de cortesía y sorpresas para llevar a casa.
L’événement Noël avec les Lamas des Plaines Saint-Jean-de-Galaure a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche