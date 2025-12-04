Noël avec les Ours Blancs Plage du Port-Vieux Biarritz

Noël avec les Ours Blancs

Tarif : – –

Le traditionnel Bain de Noël aura lieu le 21 décembre, suivi d’un feu sur la plage et d’un vin chaud.   .

Plage du Port-Vieux Esplanade du Port Vieux Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10 

