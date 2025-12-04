Noël avec les Ours Blancs Plage du Port-Vieux Biarritz
Noël avec les Ours Blancs
Plage du Port-Vieux Esplanade du Port Vieux Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Le traditionnel Bain de Noël aura lieu le 21 décembre, suivi d’un feu sur la plage et d’un vin chaud. .
Plage du Port-Vieux Esplanade du Port Vieux Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
English : Noël avec les Ours Blancs
