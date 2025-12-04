Noël avec les Ours blancs Biarritz

Noël avec les Ours blancs

Noël avec les Ours blancs Biarritz samedi 27 décembre 2025.

Noël avec les Ours blancs

Plage du Port Vieux Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27

Date(s) :
2025-12-27

Le 27, place à la coupe de Noël, légendaire course de natation en mer, sans combinaison.   .

Plage du Port Vieux Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10 

English : Noël avec les Ours blancs

L’événement Noël avec les Ours blancs Biarritz a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Biarritz