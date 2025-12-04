Noël avec les poneys d’Écoline Joyeuse Sadirac

Noël avec les poneys d’Écoline

Joyeuse Domaine d’Écoline Sadirac Gironde

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-24

Vivez pleinement la magie des fêtes au Domaine d’Ecoline, où les poneys vous réservent des moments féeriques et inoubliables du 13 au 24 décembre. Au fil de balades enchantées et d’une visite à la mini-ferme de Noël, profitez d’un programme riche en émotions mêlant ateliers de couronnes, jeux, surprises et goûters gourmands, accessibles certains jours en semaine ainsi que les week-ends selon l’activité choisie. .

Joyeuse Domaine d’Écoline Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 88 15 67 contact@domaine-ecoline.fr

English : Noël avec les poneys d’Écoline

L’événement Noël avec les poneys d’Écoline Sadirac a été mis à jour le 2025-12-01 par OT de l’Entre-deux-Mers