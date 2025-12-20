Noël avec Orthez la Citadine

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Venez nombreux profiter des animations du centre ville avec la participation de 180 commerçants et artisans.

10h -12h30 Déambulation du Père Noël dans les commerces.

10h-17h Ferme pédagogique devant le théâtre Francis Planté.

14h-17h30 Baptêmes et balades à poneys.

14h-18h Balade en calèche départ sur le parvis de l’église.

14h30 18h Photo offerte avec le Père Noël au chalet sur le parvis de l’Eglise. .

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 22 59 contact@orthez-citadine.fr

