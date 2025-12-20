Noël avec Orthez la Citadine Orthez
Noël avec Orthez la Citadine Orthez mardi 23 décembre 2025.
Noël avec Orthez la Citadine
Orthez Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-23
fin : 2025-12-23
2025-12-23
Venez nombreux profiter des animations du centre ville avec la participation de 180 commerçants et artisans.
10h -12h30 Déambulation du Père Noël dans les commerces.
10h-17h Ferme pédagogique devant le théâtre Francis Planté.
14h-17h30 Baptêmes et balades à poneys.
14h-18h Balade en calèche départ sur le parvis de l’église.
14h30 18h Photo offerte avec le Père Noël au chalet sur le parvis de l’Eglise. .
Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 22 59 contact@orthez-citadine.fr
