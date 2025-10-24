Noël avec vos commerçants Place Saint-Germain Rennes 13 – 27 décembre Ille-et-Vilaine

Rendez-vous du 13 au 27 décembre pour profiter des animations du Carré Rennais !

Le lancement des animations aura lieu comme chaque année avec la Grande Parade lumineuse. Cette année la compagnie Remue-Ménage déambulera dans les rues du centre-ville de Rennes **Samedi 13 décembre de 16h30 à 18h30, départ et arrivée depuis la place Saint-Germain.**

* **- Déambulation du Père Noël dans un vélo-traineau** dans le centre ville les 17, 20, 21, 23, 24 décembre de 16h30 a 19h

* **- Le centre-ville vibrera au son de playlists de Noël** du 7 au 22 décembre

* **- Le trio jazz manouche Chauffe Marcel déambulera en vélo cargo -micro scène (Cyclogistic)** dans le centre-ville (place Saint-Germain, place du Champ-Jacquet, Hôtel de ville..) les 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27 décembre de 16h30 a 19h

* **- Promenades en calèches** les 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27 décembre de 14h00 à 19h00

* **- Nouveauté : circuit en Sulkys**, place Saint-Germain les 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27 décembre

Comme chaque année, **le chalet du Carré Rennais sera installé sur la place Saint-Germain du 13 au 27 décembre** pour vous informer sur le programme des animations de fin d’année à Rennes, et pour prendre les réservations pour les promenades en calèches.

https://www.carrerennais.fr/

Place Saint-Germain Place saint-germain rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine