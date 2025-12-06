Festivités de Noël | Balades contées Saint-Maximin
Festivités de Noël | Balades contées Saint-Maximin samedi 6 décembre 2025.
Festivités de Noël | Balades contées
22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 16:30:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07
Si vous aimez que l’on vous raconte des histoires, suivez en famille une balade contée dans l’atmosphère mystérieuse des galeries souterraines ! Vous serez accueillis par notre conteuse qui vous guidera au travers des lieux, mêlant ainsi de petites histoires à l’univers unique de la carrière de la Maison de la pierre.
En décembre, la magie de Noël sera au rendez-vous de nos balades contées !
INFORMATIONS PRATIQUES
Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison de la Pierre
www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54
Venir en transports en commun
En bus Lignes D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Arrêt Mairie de Saint Maximin
Tout public, grandes et petites oreilles à partir de 3 ans
22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 61 18 54 bienvenue@maisondelapierre-oise.fr
English :
If you like to be told stories, take your family on a storytelling stroll through the mysterious atmosphere of the underground galleries! You’ll be greeted by our storyteller, who will guide you through the site, mixing short stories with the unique world of the Maison de la Pierre quarry.
In December, our storytelling tours will be filled with the magic of Christmas!
PRACTICAL INFORMATION
Places are limited, so bookings must be made with the Maison de la Pierre:
www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54
By public transport
By bus: Lines D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Stop: Mairie de Saint Maximin
For all ages, from 3 years upwards
German :
Wenn Sie sich gerne Geschichten erzählen lassen, sollten Sie mit Ihrer Familie an einem Märchenspaziergang in der geheimnisvollen Atmosphäre der unterirdischen Galerien teilnehmen! Sie werden von unserer Märchenerzählerin empfangen, die Sie durch die Räumlichkeiten führt und dabei kleine Geschichten mit der einzigartigen Welt des Steinbruchs des Maison de la pierre vermischt.
Im Dezember wird der Zauber von Weihnachten auf unseren Märchenspaziergängen zu spüren sein!
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Begrenzte Plätze, Reservierung bei der Maison de la Pierre erforderlich
www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen:
Mit dem Bus: Linien D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Haltestelle: Mairie de Saint Maximin
Für jedes Publikum, große und kleine Ohren ab 3 Jahren
Italiano :
Se vi piace sentirvi raccontare storie, portate tutta la famiglia a fare una passeggiata narrativa nell’atmosfera misteriosa delle gallerie sotterranee! Sarete accolti dal nostro narratore, che vi guiderà attraverso il sito, mescolando brevi storie con il mondo unico della cava della Maison de la Pierre.
A dicembre, vi faremo vivere la magia del Natale con le nostre passeggiate narrative!
INFORMAZIONI PRATICHE
I posti sono limitati, quindi è necessario prenotare presso la Maison de la Pierre:
www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54
Con i mezzi pubblici
In autobus: Linee D, E, AXO+ 4 (Trasporto su richiesta) Fermata: Mairie de Saint Maximin
Per tutte le età, dai 3 anni in su
Espanol :
Si le gusta que le cuenten historias, ¡lleve a toda la familia a un paseo cuentacuentos por la misteriosa atmósfera de las galerías subterráneas! Le dará la bienvenida nuestro cuentacuentos, que le guiará por el yacimiento, mezclando pequeñas historias con el mundo único de la cantera de la Maison de la Pierre.
En diciembre, le llevaremos la magia de la Navidad en nuestros paseos cuentacuentos
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Las plazas son limitadas, por lo que es necesario reservar en la Maison de la Pierre:
www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54
En transporte público
En autobús: Líneas D, E, AXO+ 4 (Transporte a la demanda) Parada: Mairie de Saint Maximin
Para todas las edades, a partir de 3 años
L’événement Festivités de Noël | Balades contées Saint-Maximin a été mis à jour le 2022-09-16 par Office de Tourisme Creil Sud Oise