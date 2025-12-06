Festivités de Noël | Balades contées Saint-Maximin

Festivités de Noël | Balades contées

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 16:30:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Si vous aimez que l’on vous raconte des histoires, suivez en famille une balade contée dans l’atmosphère mystérieuse des galeries souterraines ! Vous serez accueillis par notre conteuse qui vous guidera au travers des lieux, mêlant ainsi de petites histoires à l’univers unique de la carrière de la Maison de la pierre.

En décembre, la magie de Noël sera au rendez-vous de nos balades contées !

INFORMATIONS PRATIQUES

Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison de la Pierre

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Venir en transports en commun

En bus Lignes D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Arrêt Mairie de Saint Maximin

Tout public, grandes et petites oreilles à partir de 3 ans

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 61 18 54 bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

English :

If you like to be told stories, take your family on a storytelling stroll through the mysterious atmosphere of the underground galleries! You’ll be greeted by our storyteller, who will guide you through the site, mixing short stories with the unique world of the Maison de la Pierre quarry.

In December, our storytelling tours will be filled with the magic of Christmas!

PRACTICAL INFORMATION

Places are limited, so bookings must be made with the Maison de la Pierre:

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

By public transport

By bus: Lines D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Stop: Mairie de Saint Maximin

For all ages, from 3 years upwards

German :

Wenn Sie sich gerne Geschichten erzählen lassen, sollten Sie mit Ihrer Familie an einem Märchenspaziergang in der geheimnisvollen Atmosphäre der unterirdischen Galerien teilnehmen! Sie werden von unserer Märchenerzählerin empfangen, die Sie durch die Räumlichkeiten führt und dabei kleine Geschichten mit der einzigartigen Welt des Steinbruchs des Maison de la pierre vermischt.

Im Dezember wird der Zauber von Weihnachten auf unseren Märchenspaziergängen zu spüren sein!

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Begrenzte Plätze, Reservierung bei der Maison de la Pierre erforderlich

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen:

Mit dem Bus: Linien D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Haltestelle: Mairie de Saint Maximin

Für jedes Publikum, große und kleine Ohren ab 3 Jahren

Italiano :

Se vi piace sentirvi raccontare storie, portate tutta la famiglia a fare una passeggiata narrativa nell’atmosfera misteriosa delle gallerie sotterranee! Sarete accolti dal nostro narratore, che vi guiderà attraverso il sito, mescolando brevi storie con il mondo unico della cava della Maison de la Pierre.

A dicembre, vi faremo vivere la magia del Natale con le nostre passeggiate narrative!

INFORMAZIONI PRATICHE

I posti sono limitati, quindi è necessario prenotare presso la Maison de la Pierre:

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Con i mezzi pubblici

In autobus: Linee D, E, AXO+ 4 (Trasporto su richiesta) Fermata: Mairie de Saint Maximin

Per tutte le età, dai 3 anni in su

Espanol :

Si le gusta que le cuenten historias, ¡lleve a toda la familia a un paseo cuentacuentos por la misteriosa atmósfera de las galerías subterráneas! Le dará la bienvenida nuestro cuentacuentos, que le guiará por el yacimiento, mezclando pequeñas historias con el mundo único de la cantera de la Maison de la Pierre.

En diciembre, le llevaremos la magia de la Navidad en nuestros paseos cuentacuentos

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Las plazas son limitadas, por lo que es necesario reservar en la Maison de la Pierre:

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

En transporte público

En autobús: Líneas D, E, AXO+ 4 (Transporte a la demanda) Parada: Mairie de Saint Maximin

Para todas las edades, a partir de 3 años

