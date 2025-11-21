Noël baroque – Concert à la bougie Chapelle de l’Immaculée Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-15 20:30 – 22:00

Gratuit : non Tarif Plein : 20€Tarif Réduit : 12€

Venez vivre l’expérience d’un concert à la bougie ! Un concert de Noël au son des hautbois avec la participation du jeune chœur du Conservatoire de Nantes. Philidor, Delalande, Telemann, Handel, Vivaldi 2 hautbois, basson, clavecin, chœur d’adolescents. Guillaume Cuiller – hautbois / Hélène Mourot – hautbois / Nicolas André – basson / Matthieu Dupouy – clavecin & orgue Léonor Leprêtre – cheffe de choeur

Chapelle de l’Immaculée Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

0252101621 https://www.stradivaria.org/les-apartes-4