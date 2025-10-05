NOEL BASQUE – EGLISE SAINT MICHEL DES LIONS Limoges

NOEL BASQUE Début : 2025-12-11 à 21:00. Tarif : – euros.

1001 NOTES EN LIMOUSIN PRÉSENTE : NOEL BASQUEChoeur Bayonne Pays Basque et le Quatuor 1001 Notes Moment très attendu à Limoges, le traditionnel Concert de Noël aux chandelles revient en décembre 2025 dans la majestueuse Basilique Saint Michel des Lions. La magie opère cette année grâce à la rencontre entre le Quatuor 1001 Notes et le Chœur Bayonne Pays Basque, seul chœur professionnel dédié à la musique vocale basque. Créé en 2022 sous la direction de Jordi Freixa, il réunit 9 chanteurs et chanteuses, tous capables d’intervenir en solistes, issus des trois provinces basques de France et des quatre provinces basques d’Espagne.. Ensemble, ils font résonner polyphonies, chants sacrés et airs traditionnels de Noël, musique Basque & occitane dans une atmosphère intime et lumineuse portée par les bougies. Un concert d’exception, entre ferveur, émotion et partage.

EGLISE SAINT MICHEL DES LIONS PLACE SAINT MICHEL 87000 Limoges 87