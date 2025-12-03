Noël | Bébés lecteurs Jaux

Noël | Bébés lecteurs

Animée par Florence (EJE du relais petite enfance de l’ARC) et Grégory, cette séance de lecture dédiée aux tout-petits de 0 à 3 ans de ce mois-ci aura pour thème Il fait froid, couvrons-nous !

Gratuit Entrée Libre.

117 Rue Charles Ladame Jaux 60880 Oise Hauts-de-France +33 3 44 37 39 08 mediatheque@mairie-jaux.fr

English :

Hosted by Florence (EJE from the ARC early childhood relay) and Grégory, this month’s reading session dedicated to toddlers aged 0 to 3 will have the theme: It’s cold, let’s cover up!

Free admission.

