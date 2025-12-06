Noël Bleu #17 Couvent de l’Avent Guebwiller
Noël Bleu #17 Couvent de l’Avent Guebwiller samedi 6 décembre 2025.
Noël Bleu #17 Couvent de l’Avent
34 rue des Dominicains Guebwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-14 20:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21
n son et lumière dans le cloître intitulé Le grand voyage de Papa Noël , une déclinaison du père noël sur les 7 continents, version latino, rap, asiatique, vahinée, africaine, antarctique, techno ! Une exploration en toute convivialité pour découvrir la magie de Noël au Couvent.
Un son et lumière dans le cloître intitulé Le grand voyage de Papa Noël , une déclinaison du père noël sur les 7 continents, version latino, rap, asiatique, vahinée, africaine, antarctique, techno ! .
34 rue des Dominicains Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 21 82
English :
he sound and light show in the cloister, entitled Le grand voyage de Papa Noël , takes Santa Claus to the 7 continents, in Latin, rap, Asian, Vahiné, African, Antarctic and techno versions! A convivial exploration of the magic of Christmas at the Convent.
German :
n Ton und Licht im Kreuzgang mit dem Titel Le grand voyage de Papa Noël (Die große Reise des Weihnachtsmannes), eine Abwandlung des Weihnachtsmannes auf den 7 Kontinenten, in den Versionen Latin, Rap, Asiatisch, Vahinea, Afrikanisch, Antarktisch und Techno! Eine Erkundungstour in geselliger Runde, um den Zauber von Weihnachten im Kloster zu entdecken.
Italiano :
n uno spettacolo di suoni e luci nel chiostro intitolato Il grande viaggio di Papà Noël , Babbo Natale si sposta nei 7 continenti, in versione latina, rap, asiatica, vahiné, africana, antartica e techno! Un’esplorazione conviviale della magia del Natale al Convento.
Espanol :
n un espectáculo de luz y sonido en el claustro titulado El gran viaje de Papá Noel , Papá Noel recorre los 7 continentes, ¡en versiones latina, rap, asiática, vahiné, africana, antártica y tecno! Una agradable exploración de la magia de la Navidad en el Convento.
L’événement Noël Bleu #17 Couvent de l’Avent Guebwiller a été mis à jour le 2025-10-20 par Les Dominicains de haute Alsace