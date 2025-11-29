Noël Bleu #17 spectacle d’ouverture Rouge Guebwiller

Noël Bleu Spectacle d’ouverture Rouge

Début : Samedi 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29 20:30:00

2025-11-29

La compagnie Gratte-Ciel présente un spectacle aérien spectaculaire sous grue imaginé comme un cabaret vertical, hommage vibrant à la couleur de la passion, de la vie et du lien. Des personnages suspendus, des acrobaties célestes et des jeux de lumière incandescents transformeront le ciel de Guebwiller en scène onirique.

Pour l’ouverture de la 17ème édition de Noël Bleu, la Ville de Guebwiller voit les choses en GRAND avec le spectacle Rouge , un spectacle monumental sous grue présenté par la compagnie Gratte-Ciel !

Un spectacle aérien spectaculaire sous grue imaginé comme un cabaret vertical au cœur battant, hommage vibrant à la couleur de la passion, de la vie, et du lien. Des personnages suspendus, des acrobaties célestes et des jeux de lumière incandescents transformeront le ciel de Guebwiller en scène onirique. Rouge captivera petits et grands par sa poésie verticale et son souffle épique, marquant le début d'un Noël flamboyant.

English :

The Gratte-Ciel company presents a spectacular aerial show under crane, imagined as a vertical cabaret, a vibrant tribute to the color of passion, life and connection. Suspended characters, celestial acrobatics and incandescent lighting transform the Guebwiller sky into a dreamlike stage.

German :

Die Compagnie Gratte-Ciel präsentiert eine spektakuläre Luftshow unter einem Kran, die als vertikales Kabarett gedacht ist, eine vibrierende Hommage an die Farbe der Leidenschaft, des Lebens und der Verbundenheit. Hängende Figuren, himmlische Akrobatik und glühende Lichtspiele werden den Himmel über Guebwiller in eine traumhafte Bühne verwandeln.

Italiano :

La compagnia Gratte-Ciel presenta uno spettacolare spettacolo aereo sotto una gru, immaginato come un cabaret verticale, un vibrante omaggio al colore della passione, della vita e della connessione. Personaggi sospesi, acrobazie celestiali ed effetti di luce incandescenti trasformeranno i cieli sopra Guebwiller in un palcoscenico da sogno.

Espanol :

La compañía Gratte-Ciel presenta un espectacular espectáculo aéreo bajo grúa, imaginado como un cabaret vertical, un vibrante homenaje al color de la pasión, la vida y la conexión. Personajes suspendidos, acrobacias celestiales y efectos de iluminación incandescentes transformarán el cielo de Guebwiller en un escenario de ensueño.

