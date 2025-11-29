Noël Bleu #17 Un Noël aux 1001 couleurs Guebwiller

Noël Bleu #17 Un Noël aux 1001 couleurs

rue de la République Guebwiller Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-29 15:00:00

fin : 2026-01-05 20:00:00

2025-11-29

Noël Bleu #17 illumine Guebwiller avec fanfares (sam, dim), marchés artisanaux (merc, sam, dim), patinoire écologique (merc, ven, sam et dim) et expositions, dans une ambiance féerique mêlant couleurs, lumière et émotions partagées.

Pour sa 17ème édition, Noël Bleu se pare de 1001 couleurs, offrant à Guebwiller un écrin de lumière, de poésie et de fantaisie. Cette année, la magie de Noël se décline en une myriade de teintes éclatantes, faisant vibrer les rues et les cœurs dans une harmonie joyeuse et lumineuse.

Temps forts:

– Spectacle d’ouverture Rouge par la compagnie Gratte-Ciel (29 novembre, 19h, Place de l’Hôtel de Ville) un cabaret aérien sous grue, hommage à la passion et à la vie.

– Animations artistiques chaque week-end (6–7, 13–14, 20–21 décembre) acrobates, fanfares, danseurs, cabaret lyrique, et installations lumineuses.

Marchés de Noël:

-Du 29 novembre au 21 décembre, de 15h à 20h (mercredis, samedis, dimanches).

Place Saint-Léger produits artisanaux et du terroir

-Du 29 novembre au 21 décembre, de 15h à 20h les samedis et dimanches

Cave Dîmière marché du Lions Club (samedis et dimanches).

Patinoire et manège:

-Du 29 novembre au 5 janvier, de 15h à 20h les mercredis, vendredis samedis et dimanches

Place de l’Hôtel de Ville royaume des enfants avec manège 1900, patinoire écologique, et animations.

Nouveauté chalets associatifs pour une touche solidaire et festive.

Médiathèque contes, spectacles et concerts pour les familles.

Musée Théodore Deck exposition gratuite Reflets d’Orient avec pièces rares et visites guidées.

Ambiance musicale playlist mêlant musiques du monde et chants traditionnels. .

rue de la République Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 80 61

English :

Noël Bleu #17 lights up Guebwiller with brass bands (Sat, Sun), craft markets (Wed, Sat, Sun), an ecological skating rink (Wed, Fri, Sat & Sun) and exhibitions, in a magical atmosphere of color, light and shared emotions.

German :

Noël Bleu #17 erleuchtet Guebwiller mit Fanfaren (Sa, So), Kunsthandwerksmärkten (Mi, Sa, So), einer ökologischen Eisbahn (Mi, Fr, Sa, So) und Ausstellungen in einer märchenhaften Atmosphäre, die Farben, Licht und gemeinsame Emotionen vereint.

Italiano :

Noël Bleu #17 illumina Guebwiller con bande di ottoni (sab, dom), mercatini di artigianato (mer, sab, dom), una pista di ghiaccio ecologica (mer, ven, sab e dom) e mostre, in una magica atmosfera di colori, luci ed emozioni condivise.

Espanol :

Noël Bleu #17 ilumina Guebwiller con bandas de música (sábados y domingos), mercados de artesanía (miércoles, sábados y domingos), una pista de hielo ecológica (miércoles, viernes, sábados y domingos) y exposiciones, en un ambiente mágico de color, luz y emociones compartidas.

L’événement Noël Bleu #17 Un Noël aux 1001 couleurs Guebwiller a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller