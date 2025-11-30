Noël Bleu B.A.B.Z Quartet Guebwiller

Noël Bleu B.A.B.Z Quartet

Dimanche 2025-11-30 17:30:00

Un voyage musical riche en complicité et en créativité, mêlant les influences de Palatino et de François Thuillier à celles des membres du quartet. Improvisation poétique et rythmes venus d’Europe de l’Est, d’Afrique et d’Amérique latine !

Complicité, originalité, créativité…

La musique du quartet, puisée au départ dans les compositions du groupe Palatino (Glenn Ferris, Paolo Fresu…) et de François Thuillier, ne cesse d’évoluer en intégrant des morceaux composés ou arrangés par les membres du groupe.

Différentes cultures sont ici convoquées. On pense bien sûr aux pays de l’Est, à l’Afrique, l’Amérique latine. Les styles, les couleurs modales et les rythmes caractéristiques se côtoient, la pulsation parfois s’éclipse pour laisser éclore une mélodie en apesanteur mais l’improvisation tient ici un rôle essentiel dans ce parcours musical imagé, dynamique et poétique… .

Place de la liberté Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 80 61

English :

A musical journey rich in complicity and creativity, blending the influences of Palatino and François Thuillier with those of the quartet members. Poetic improvisation and rhythms from Eastern Europe, Africa and Latin America!

German :

Eine musikalische Reise, die reich an Komplizenschaft und Kreativität ist und die Einflüsse von Palatino und François Thuillier mit denen der Mitglieder des Quartetts vermischt. Poetische Improvisation und Rhythmen aus Osteuropa, Afrika und Lateinamerika!

Italiano :

Un viaggio musicale ricco di complicità e creatività, che fonde le influenze di Palatino e François Thuillier con quelle dei membri del quartetto. Improvvisazione poetica e ritmi dell’Europa dell’Est, dell’Africa e dell’America Latina!

Espanol :

Un viaje musical rico en complicidad y creatividad, en el que se mezclan las influencias de Palatino y François Thuillier con las de los miembros del cuarteto. Improvisación poética y ritmos de Europa del Este, África y América Latina

