Noël Bleu Cabaret de Noël des Pin-Up d’Alsace

Guebwiller Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-06 17:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06 2025-12-07

Spectacle cabaret de Noël des Pin-Up d’ Alsace. Des éventails de plumes géantes, une boule de Noël contenant une vraie danseuse, des accessoires lumineux et pleins d’autres surprises seront là pour ravir vos yeux.

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 80 61

English :

Christmas cabaret show by Les Pin-Up d? Alsace. Giant feather fans, a Christmas bauble with a real dancer in it, luminous accessories and lots of other surprises will be there to delight your eyes.

German :

Kabarettistische Weihnachtsshow der Pin-Ups aus dem Elsass. Riesige Federfächer, eine Weihnachtskugel mit einer echten Tänzerin, leuchtende Requisiten und viele andere Überraschungen werden Ihre Augen verzaubern.

Italiano :

Spettacolo di cabaret natalizio di Les Pin-Up d’Alsace. Ventagli di piume giganti, un gingillo natalizio contenente una vera ballerina, accessori luminosi e molte altre sorprese saranno presenti per deliziare i vostri occhi.

Espanol :

Espectáculo de cabaret navideño a cargo de Les Pin-Up d’Alsace. Abanicos de plumas gigantes, un adorno navideño con una auténtica bailarina, accesorios luminosos y muchas otras sorpresas harán las delicias de sus ojos.

L’événement Noël Bleu Cabaret de Noël des Pin-Up d’Alsace Guebwiller a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller