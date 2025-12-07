Noël Bleu Jonglage onirique Guebwiller

Noël Bleu Jonglage onirique

La Penacho Cie, compagnie franco-chilienne, explore le jonglage d’illusion avec des objets rares aux formes envoûtantes. Dans Jonglage onirique, le jongleur chilien Nacho Penacho sublime ces artefacts pour offrir un voyage poétique et hypnotique au cœur du mouvement.

La Penacho Cie est une compagnie franco-chilienne spécialisée dans le jonglage d’illusion et la manipulation d’objets que l’on voit rarement ici les balles sont en cristal et semblent défier la gravité; les agrès de jonglage prennent des formes géométriques et graphiques créant d’hypnotiques et envoûtantes illusions…

Avec Jonglage onirique, la compagnie propose une rencontre inédite avec ces objets hors du commun mis en mouvement par la virtuosité et la maîtrise impeccable du jongleur chilien Nacho Penacho. Avec grâce et complicité, l’artiste emporte son public vers un voyage onirique et fascinant pour lui offrir un instant de poésie unique. Une ode à la beauté du mouvement ! .

English :

La Penacho Cie, a Franco-Chilean company, explores illusion juggling with rare, bewitchingly shaped objects. In Jonglage onirique, Chilean juggler Nacho Penacho sublimates these artifacts to offer a poetic, hypnotic journey into the heart of movement.

German :

Die Penacho Cie, eine französisch-chilenische Kompanie, erforscht das Illusionsjonglieren mit seltenen Objekten und bezaubernden Formen. In Jonglage onirique sublimiert der chilenische Jongleur Nacho Penacho diese Artefakte, um eine poetische und hypnotische Reise ins Herz der Bewegung zu bieten.

Italiano :

La Penacho Cie, compagnia franco-cilena, esplora la giocoleria d’illusione con oggetti rari e dalle forme ammalianti. In Jonglage onirique, il giocoliere cileno Nacho Penacho sublima questi manufatti per offrire un viaggio poetico e ipnotico nel cuore del movimento.

Espanol :

La Cie Penacho, compañía franco-chilena, explora el malabarismo de ilusión con objetos raros y de formas hechizantes. En Jonglage onirique, el malabarista chileno Nacho Penacho sublima estos artefactos para ofrecer un viaje poético e hipnótico al corazón del movimiento.

