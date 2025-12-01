Noël Bleu Grasshopper, un marching band qui décoiffe ! Guebwiller

Noël Bleu Grasshopper, un marching band qui décoiffe !

34 rue des Dominicains Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2025-12-13 17:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Les musiciens du GRASSHOPPER 4tet, fan de funk, de blues, de soul, de chansons en Français et en Anglais, jouent et chantent avec ferveur leur répertoire de tubes internationaux.

Ils revisitent avec leur énergie communicative le blues de Bo Diddley, la musique de Louisiane des Balfa Brother, le funk des Jb’s, des chansons du livre de la jungle..

Grasshopper, fanfare de poche amplifiée de style Marching band et costumée année 60, emporte les petits et les grands dans leur déambulation joyeuse et festive, pour danser, chanter, fêter…

Venez les retrouver pour une parade inoubliable ! .

34 rue des Dominicains Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 80 61

English :

The musicians of the GRASSHOPPER 4tet, fans of funk, blues, soul and songs in French and English, play and sing their repertoire of international hits with fervor.

German :

Die Musiker des GRASSHOPPER 4tet, Fans von Funk, Blues, Soul und Chansons auf Französisch und Englisch, spielen und singen mit Inbrunst ihr Repertoire an internationalen Hits.

Italiano :

I musicisti del GRASSHOPPER 4tet, appassionati di funk, blues, soul e canzoni in francese e inglese, suonano e cantano con fervore il loro repertorio di successi internazionali.

Espanol :

Los músicos del GRASSHOPPER 4tet, amantes del funk, el blues, el soul y las canciones en francés e inglés, tocan y cantan con fervor su repertorio de éxitos internacionales.

