Noël Bleu La Fanfare de Couleurs Guebwiller

Issus de différents univers de la musique (jazz, rock, musique classique, musiques du monde), les 8 musiciens de la fanfare de couleurs vous proposent un spectacle déambulatoire où la joie et la décontraction sont les maîtres-mots. Vêtus de costumes colorés, ils interprètent un répertoire éclectique extrêmement varié. Rebondissant sur n’importe quel événement, ils improvisent des saynètes impromptues alternant le chant, la danse et le théâtre. .

With backgrounds in jazz, rock, classical and world music, the 8 musicians of the fanfare de couleurs bring you a wandering show where joy and relaxation are the watchwords.

