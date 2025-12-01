Noël Bleu La Fanfare de Couleurs Guebwiller
Noël Bleu La Fanfare de Couleurs Guebwiller samedi 20 décembre 2025.
Noël Bleu La Fanfare de Couleurs
34 rue des Dominciains Guebwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-20 17:30:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-21
Issus de différents univers de la musique (jazz, rock, musique classique, musiques du monde), les 8 musiciens de la fanfare de couleurs vous proposent un spectacle déambulatoire où la joie et la décontraction sont les maîtres-mots.
Issus de différents univers de la musique (jazz, rock, musique classique, musiques du monde), les 8 musiciens de la fanfare de couleurs vous proposent un spectacle déambulatoire où la joie et la décontraction sont les maîtres-mots. Vêtus de costumes colorés, ils interprètent un répertoire éclectique extrêmement varié. Rebondissant sur n’importe quel événement, ils improvisent des saynètes impromptues alternant le chant, la danse et le théâtre. .
34 rue des Dominciains Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 80 61
English :
With backgrounds in jazz, rock, classical and world music, the 8 musicians of the fanfare de couleurs bring you a wandering show where joy and relaxation are the watchwords.
L’événement Noël Bleu La Fanfare de Couleurs Guebwiller a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller