Noël Bleu Spectacle Bête de Scène Guebwiller

34 rue des Dominicains Guebwiller Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-06 17:30:00

Virêvolte invite le Trio Musica Humana pour proposer un cabaret surprenant, où se croisent drôles d’oiseaux et moutons à cinq pattes. Du solo au quatuor vocal, inspirées par les Frères Jacques et la polyphonie renaissance, soutenues et entraînées par l’accordéon de Pierre Cussac et le violoncelle de Jérémie Arcache, il et elle sauront dompter les fauves, passer du coq à l’âne pour vous faire verser des larmes de crocodile et rire comme des baleines. .

34 rue des Dominicains Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 80 61

English :

A 30-minute show in the Nave of the Dominicans, plus a 30-minute stroll. Virêvolte invites the Musica Humana Trio for a surprising cabaret, where funny birds and five-legged sheep meet. From solo to vocal quartet, driven by Pierre Cussac?s accordion and Jérémie Arcache?s cello, they?ll have you shedding crocodile tears and laughing out loud!

German :

30-minütige Aufführung im Kirchenschiff der Dominikaner und 30-minütige Wanderung. Virêvolte lädt das Trio Musica Humana zu einem überraschenden Kabarett ein, in dem sich lustige Vögel und Schafe mit fünf Beinen begegnen. Vom Solo bis zum Gesangsquartett, angetrieben vom Akkordeon von Pierre Cussac und dem Cello von Jérémie Arcache, werden sie Sie dazu bringen, Krokodilstränen zu vergießen und lauthals zu lachen!

Italiano :

Uno spettacolo di 30 minuti nella navata dei Domenicani e una passeggiata di 30 minuti. Virêvolte invita il trio Musica Humana a esibirsi in un sorprendente cabaret, dove si incontrano buffi uccelli e pecore a cinque zampe. Da assolo a quartetto vocale, accompagnati dalla fisarmonica di Pierre Cussac e dal violoncello di Jérémie Arcache, vi faranno versare lacrime di coccodrillo e ridere di gusto!

Espanol :

Un espectáculo de 30 minutos en la Nave de los Dominicos y un paseo de 30 minutos. Virêvolte invita al trío Música Humana a interpretar un sorprendente cabaret, donde se dan cita graciosos pájaros y ovejas de cinco patas. De solista a cuarteto vocal, acompañados por el acordeón de Pierre Cussac y el violonchelo de Jérémie Arcache, ¡le harán derramar lágrimas de cocodrilo y reír a carcajadas!

