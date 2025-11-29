Noël Bleu Marché de Noël des artisans Guebwiller
Place St-Léger Guebwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-30 20:00:00
Date(s) :
2025-11-29 2025-12-03 2025-12-06 2025-12-10 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-20
Marché de Noël sur la Place de l’Eglise St Léger avec ses artisans et ses produits du terroir.
Place St-Léger Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 80 61
English :
Christmas market on the Place de l’Eglise St Léger with craftsmen and local produce.
German :
Weihnachtsmarkt auf dem Place de l’Eglise St Léger mit Kunsthandwerkern und regionalen Produkten.
Italiano :
Mercatino di Natale in Place de l’Eglise St Léger con artigiani e prodotti locali.
Espanol :
Mercado de Navidad en la plaza de l’Eglise St Léger con artesanos y productos locales.
