Noël Bleu Marché de Noël des artisans Guebwiller

Noël Bleu Marché de Noël des artisans Guebwiller samedi 29 novembre 2025.

Noël Bleu Marché de Noël des artisans

Place St-Léger Guebwiller Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-30 20:00:00

2025-11-29 2025-12-03 2025-12-06 2025-12-10 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-20

Marché de Noël sur la Place de l’Eglise St Léger avec ses artisans et ses produits du terroir.
Venez découvrir le Marché de Noël sur la Place St-Léger avec ses artisans et ses produits du terroir.

Place St-Léger Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 80 61 

English :

Christmas market on the Place de l’Eglise St Léger with craftsmen and local produce.

German :

Weihnachtsmarkt auf dem Place de l’Eglise St Léger mit Kunsthandwerkern und regionalen Produkten.

Italiano :

Mercatino di Natale in Place de l’Eglise St Léger con artigiani e prodotti locali.

Espanol :

Mercado de Navidad en la plaza de l’Eglise St Léger con artesanos y productos locales.

