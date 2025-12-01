Noël Bleu Spectacle Azur , Tristan Herry

Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21

Mêlant la jonglerie lumineuse à un univers moderne, Azur est un spectacle de 25 minutes qui explore notre rapport à la technologie.

Mêlant la jonglerie lumineuse à un univers moderne, Azur est un spectacle de 25 minutes qui explore notre rapport à la technologie. D’abord associés et complices, l’humain et la machine jouent ensemble. Alors qu’il cherche à la maîtriser, la technologie prend son indépendance. .

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 80 61

English :

Combining light juggling with a modern universe, Azur is a 25-minute show that explores our relationship with technology.

German :

Azur vermischt Lichtjonglage mit einem modernen Universum und ist eine 25-minütige Show, die unsere Beziehung zur Technologie erforscht.

Italiano :

Combinando la giocoleria leggera con un universo moderno, Azur è uno spettacolo di 25 minuti che esplora il nostro rapporto con la tecnologia.

Espanol :

Combinando malabares de luz con un universo moderno, Azur es un espectáculo de 25 minutos que explora nuestra relación con la tecnología.

L’événement Noël Bleu Spectacle Azur , Tristan Herry Guebwiller a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller