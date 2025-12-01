Noël Bleu Spectacle Azur , Tristan Herry Guebwiller
Noël Bleu Spectacle Azur , Tristan Herry Guebwiller samedi 20 décembre 2025.
Noël Bleu Spectacle Azur , Tristan Herry
Guebwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-20 17:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-21
Mêlant la jonglerie lumineuse à un univers moderne, Azur est un spectacle de 25 minutes qui explore notre rapport à la technologie. D’abord associés et complices, l’humain et la machine jouent ensemble. Alors qu’il cherche à la maîtriser, la technologie prend son indépendance. .
Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 80 61
English :
Combining light juggling with a modern universe, Azur is a 25-minute show that explores our relationship with technology.
German :
Azur vermischt Lichtjonglage mit einem modernen Universum und ist eine 25-minütige Show, die unsere Beziehung zur Technologie erforscht.
Italiano :
Combinando la giocoleria leggera con un universo moderno, Azur è uno spettacolo di 25 minuti che esplora il nostro rapporto con la tecnologia.
Espanol :
Combinando malabares de luz con un universo moderno, Azur es un espectáculo de 25 minutos que explora nuestra relación con la tecnología.
